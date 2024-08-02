أستراليا: إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي تسبب باستشهاد موظفي إغاثة بغزة

وكالات

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الجمعة، إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية في مقتل موظفي إغاثة تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" خلصت إلى أن الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مركباتهم كانت نتيجة لإخفاقات خطيرة في سير الإجراءات.

وأضافت الوزيرة أن بلادها ستواصل الضغط من أجل المساءلة الكاملة، بما في ذلك أي اتهامات جنائية.

وكانت غارات جوية إسرائيلية في أبريل اغتالت 7 من العاملين لدى منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.

وكان من بين الشهداء مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.