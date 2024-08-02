مسؤول أمريكي: عملية تبادل الأسرى ليس لها تأثير على الحرب في أوكرانيا

واشنطن- (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن عملية تبادل الأسرى واسعة النطاق بين روسيا وعدة دول غربية ليس لها تأثير على الجهود الدبلوماسية المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح سوليفان أنه لا يرى أي صلة بين المفاوضات بين روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية لتبادل الأسرى وبين الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.

وفي رد على سؤال صحفي حول ما إذا كانت المفاوضات الناجحة يمكن أن تعزز محادثات السلام قال سوليفان:"لا نرى رابطا بين ... مفاوضات الأشخاص المحتجزين وأي مساعي دبلوماسية محتملة بشأن الحرب في أوكرانيا".

وأضاف:"ننظر إلى تلك الأمور بأنها تسير وفق مسارات منفصلة. أحدها يتعلق بالمسألة العملية لتحقيق هذا التبادل".

وتابع: "الأخرى هي مسألة أكثر تعقيدا حيث سيكون الأوكرانيون في المقدمة، وستتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع جميع حلفائنا لدعمهم عندما يكونون مستعدين للتقدم والمشاركة ... في هذا النوع من الدبلوماسية".

وقامت روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية بتبادل ما مجموعه 26 أسيرا في مطار أنقرة في عملية غير مسبوقة بمشاركة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية.

ومن بين الذين تم الإفراج عنهم كانت هناك شخصيات معارضة ونقاد لبوتين.

وبالمقابل، أطلقت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة أسرى روس يشتبه في أنهم جواسيس بالإضافة إلى رجل كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ألمانيا بعد أن قتل رجلا شيشانيا منفيا في وضح النهار في برلين عام 2019.