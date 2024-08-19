حماس: نتنياهو يعطل الاتفاق وهو من يجب الضغط عليه

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن المقاومة وافقت على الاقتراح الذي قدمه رئيس أمريكا جو بايدن والإدارة الأمريكية فشلت في إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو به.

وأضاف القيادي في حماس، أن الإسرائيليين تراجعوا عن قضايا تضمنتها ورقة بايدن، موضحا أن حديث نتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق.

وتابع حمدان، أن كل ما يفعله الجانب الأمريكي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أننا لا نريد سوى تطبيق مقترح الرئيس بايدن الذي وافقنا عليه.

وأكمل حمدان: "لا نعرف المقترح المحدث بالضبط لكن الوفد الإسرائيلي الذي جاء للدوحة قدم شروطا تنقضه"، موضحا أنه لا بد أن يتضمن الاتفاق خمس نقاط محددة منها وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإعمار".

وأوضح القيادي في حماس، أن الوسطاء سيبلغون بلينكن أن حركة حماس تحترم التزاماتها وما وافقت عليه في 2 يوليو الماضي، مشيرا إلى أننا ما زلنا عند التزاماتنا ومستعدون لتنفيذها فورا ومن يعطل جهود التوصل لاتفاق هو نتنياهو.

وتابع، أن نتنياهو يرد على موافقاتنا على مقترحات الاتفاق بمجازر في قطاع غزة وهو من يعطل الاتفاق: "نحن لم نسمع أي تصريح إسرائيلي في السابق يعلن الموافقة على اقتراح بايدن".

وأكمل، أن نتنياهو يعطل الاتفاق وهو من يجب الضغط عليه وعلى الإدارة الأمريكية إلزامه بمقترح بايدن، مضيفا أن مواقف الولايات المتحدة تمثل غطاء للسلوك الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن المناورة، قائلا: "نية إسرائيل هي الاستمرار في الحرب بحديث نتنياهو عن بقاء قواته في نتساريم وفيلادلفيا".