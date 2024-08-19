"بطول 1.5 كيلومتر".. الاحتلال يزعم تدمير نفق في خان يونس بغزة

تل أبيب- (د ب أ)

زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر كانت تستخدمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بعد العثور على أسلحة ومتفجرات ومعدات فيه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن عناصر المقاومة غادروا المنطقة القريبة من خان يونس في جنوب قطاع غزة عندما وصلت قوات الجيش الإسرائيلي.

وتابع بالقول" إن أعضاء حماس أنشأوا نظام أنفاق واسع النطاق في قطاع غزة حيث يمكن للمقاومين البقاء لفترات طويلة وتلقي الإمدادات".