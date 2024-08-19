"نتنياهو وافق".. أمريكا تطالب حماس بقبول مقترح الصفقة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب، اليوم الإثنين، خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق.

ولفت بلينكن إلى أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الأسرى، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن هناك شعور بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أنه كلما طال أمد النزاع سيعاني الأسرى أكثر وسيلقون حتفهم، وعلى الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة، موضحًا أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني للدفع بشأن التوصل إلى صفقة.