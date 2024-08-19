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الرئيس الفلسطيني يطلب من نتنياهو السماح له بزيارة غزة

08:51 م الإثنين 19 أغسطس 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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وكالات

كشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الشؤون المدنية وأمين سر تنفيذية منظمة التحرير حسين الشيخ قدم طلبا رسميا لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي للسماح للرئيس محمود عباس بالدخول إلى غزة عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل وليس من خلال معبر رفح، وأرسل نسخة من الطلب إلى أمريكا.

وأضاف الموقع أن التقديرات لدى الاحتلال تشير إلى أن أبو مازن بعث بهذا الطلب وهو يتوقع بأن يتم رفضه، وبهذا يستطيع مهاجمة إسرائيل بأنها ترفض إدخاله لغزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أمس أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة."

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