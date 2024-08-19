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الحكومة اليمنية ترفع وتيرة الاستعداد لمواجهة جدري القرود

08:17 م الإثنين 19 أغسطس 2024

جدري القرود أرشيفية

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، رفع وتيرة الاستعداد لمواجهة جدري القرود وسط مخاطر محتملة لانتقال المرض إلى البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة اليمنية، إن "اجتماعا صحيا موسعا ترأسه وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية علي الوليدي، لمناقشة مستجدات مرض جدري القرود وظهور حالات منه في بعض الدول الأفريقية والمخاوف والمحاذير من يصل الوباء إلى اليمن".

وفي الاجتماع شدد الوليدي "على ضرورة توحيد الجهود والطاقات، لرفع وتيرة الاستعداد واليقظة الصحية تجاه المخاطر المحتملة لجدري القرود".

ولفت المسؤول اليمني إلى ضرورة إعداد خطة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة العامة والسكان.

وأشار إلى العمل من خلال عدد من المحاور المتضمنة ضرورة عمل تعريف قياسي لحالة جدري القرود من جانب منظمة الصحة العالمية وإعداد برتوكولات لعلاج الحالات وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي والاستعداد من خلال أقسام العزل وتكثيف الترصد الوبائي ورفع جاهزية واستعداد المختبرات المركزية وتفعيل عمل الترصد في المنافذ وبين المهاجرين غير الشرعيين لاحتمالية نقلهم للوباء.

يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور القطاع الصحي باليمن، وانتشار الأمراض والأوبئة في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو عشر سنوات.

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