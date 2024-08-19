وزير الخارجية الإسكتلندي يعتذر بعد الاجتماع مع دبلوماسية إسرائيلية

لندن- (د ب أ)

اعتذر وزير الشؤون الخارجية الإسكتلندي انجوس روبرتسون بعد الاجتماع مع دبلوماسية إسرائيلية قائلا إن الاجتماع "اعتبر الكثيرون أنه يمثل تطبيعا للعلاقات" بين البلدين.

وقال روبرتسون إن اجتماعه مع دانيلا جرودسكي نائبة السفير الإسرائيلي في بريطانيا قبل أسبوعين كان يجب أن يكون مقتصرا على التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء "الخسائر الرهيبة للأرواح في المنطقة".

واعتذر لأنه لم يتم فرض هذه الحدود وقال إنه لن يتم قبول أي دعوات أخرى لعقد اجتماعات.

وخلال تحدثه عن الاجتماع، الذي وصفه رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني في وقت سابق بأنه "ضروري"، قال روبرتسون "أرى أنه نظرا لطلب نائبة السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة عقد اجتماع، فقد كان فرصة للتعبير عن الموقف الواضح والثابت للحكومة الاسكتلندية بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقد فعلت هذا بالضبط".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول إنه لم يقصد أحد أن يتم تقديم هذا الاجتماع على أنه يضفي الشرعية على ممارسات الحكومة الإسرائيلية في غزة. لقد كانت الحكومة الاسكتلندية ثابتة في إدانتنا الواضحة للفظائع التي شهدناها في غزة".