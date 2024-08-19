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BBC

شرطة تل أبيب: منفذ التفجير أمس وصل من الضفة وخطط لعملية كبيرة

07:19 م الإثنين 19 أغسطس 2024

انفجار تل أبيب

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وكالات

قال قائد شرطة تل أبيب، إنه لم تكن لدينا معلومات عن أي خلفية جنائية أو قومية لمنفذ تفجير تل أبيب أمس الأحد.

وأضاف قائد الشرطة، أن منفذ التفجير في تل أبيب وصل من الضفة الغربية وخطط لتنفيذ عملية كبيرة، موضحا أننا نغرق المدينة بقوات الأمن لا سيما في المراكز المزدحمة بعد تفجير أمس.

كانت الشرطة الإسرائيلية، قالت اليوم الاثنين، إنها تجري تحقيقا في انفجار مميت في تل أبيب يعتقد أنه مرتبط بمحاولة هجوم إرهابي.

وأضافت الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت في حقيبة ظهر شخص، مساء أمس الأحد، أثناء سيره في أحد شوارع الجزء الجنوبي من المدينة.

ولقى الشخص الذي كان يحمل القنبلة حتفه، وأصيب أحد المارة والذي كان يستقل دراجة كهربائية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في معرض حديثه عن الحادث خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه يبدو أنه تم التخطيط "لما يُشتبه أنه هجوم إرهابي كبير" في تل أبيب.

وقال متحدث باسم الشرطة لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك "يقينا بنسبة 99%" بأن الحادث كان مخططا لشن هجوم.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الحادث غير واضح، لكن جميع خيوط التحقيق مازالت قيد المتابعة.

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