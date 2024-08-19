"أحلى صباح مع غاليتي".. ولي العهد الأردني ينشر صورة له مع ابنته إيمان

(وكالات)

نشر ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني، صورة جديدة له رفق مولودته الأميرة إيمان بنت الحسين، قبل بدء دوامه الصباحي.

وعلق الأمير حسين على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وكان يرتدي فيها الزي العسكري ويحمل ابنته حديثة الولادة على صدره قائلًا "أحلى صباح قبل الدوام مع غاليتي".

ووضعت الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني، مولودتها الأولى من الأمير مطلع الشهر الجاري، والتي تم تسميتها بالأميرة "إيمان"

وكان الأمير الحسين قد أعلن عن ولادة ابنته قائلًا "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً… الحمد لله على جميع النعم… الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية رجوة وابنتنا الغالية إيمان… وخالص الشكر لأسرتي الصغيرة وأسرتي الأردنية الكبيرة لمشاعرهم الصادقة والنبيلة التي تركت أثراً عميقاً في نفسي".