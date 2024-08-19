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أوكرانيا تُعلن أسر المزيد من الجنود الروس خلال التوغل في كورسك

06:10 م الإثنين 19 أغسطس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أسر المزيد من الجنود الروس في مقاطعة كورسك الروسية، وذلك خلال توغل القوات الأوكرانية داخل الحدود الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تحقق أهدافها في العملية العسكرية على مقاطعة كورسك الروسية.

وأضاف زيلينسكي، أنه تلقى إحاطة من قائد الجيش بشأن العملية في كورسك تؤكد أن الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في الحدود الروسية حسب زعمه.

وأجلت السلطات الروسية عشرات الآلاف من المدنيين الروس داخل الحدود الروسية، مع توغل القوات الأوكرانية وسيطرتها على بعض المناطق.

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