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ثعبان يتسبب في انقطاع الكهرباء عن شركات وفنادق ومئات الأشخاص (فيديو)

05:58 م الإثنين 19 أغسطس 2024

ثعبان عملاق يتسبب بانقطاع الكهرباء أرشيفية

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(وكالات)

تسبب ثعبان طوله حوالي 3 أمتار، في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الأشخاص في إحدى أكثر المناطق ازدحاما في مدينة ميريدا المكسيكية.

وجاء ذلك خلال محاولة الثعبان تسلق أحد خطوط الكهرباء وعبوره من خلال سطح أحد الفنادق عبر بعض كابلات الجهد العالي وهو ما أدى لانفجار الأسلاك نتيجة ضغط وزن الثعبان عليها ونفوقه بشكل فوري.

وأدى ذلك لانقطاع الكهرباء عن عشرات الشركات، حتى تم إزالة الثعبان بواسطة طاقم من شركة الكهرباء في منطقة سوق سان بينيتو.

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