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لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن حول خرق طيران الاحتلال لجدار الصوت في مجاله الجوي

05:32 م الإثنين 19 أغسطس 2024

الطيران الإسرائيلي

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بيروت- (د ب أ)

وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية، ومن ضمنها العاصمة بيروت.

ووجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، "شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأدان لبنان "في متن الشكوى هذه الخروقات التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".

يذكر أن الطيران الإسرائيلي يخرق بشكل شبه يومي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت وضواحيها.

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