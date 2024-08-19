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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الجهود المبذولة بشأن التطورات بغزة

05:13 م الإثنين 19 أغسطس 2024

بدر عبد العاطي

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الرياض- (د ب أ)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استعرض خلال لقائه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي "العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك".

كما ناقش الجانبان المصري والسعودي "المستجدات الإقليمية والدولية خاصة التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها".

ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية المصري في أول زيارة رسمية له إلى المملكة.

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