الرئيس الألماني يرفض تخفيض المساعدات العسكرية لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، عن رفضه لتخفيض الأموال المخصصة للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا.

وقال شتاينماير في مدينة شوبورن المجرية، إن ألمانيا تقدم أكبر دعم عسكري في أوروبا للدولة "التي تتعرض لهجوم من روسيا".

وأضاف أن الحكومة الألمانية ذكرت مرارًا وتكرارًا أسباب ذلك علنًا، وأردف:" ولذلك أتوقع أيضًا أن تظل ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا".

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) كتب في وقت سابق في رسالة بعث بها إلى زميليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) أنه لا ينبغي اتخاذ "إجراءات جديدة" إلا إذا "تم تأمين تمويل" في خطط الميزانية لهذا العام والأعوام المقبلة، وأضاف: "يرجى التأكد من الالتزام بالحدود القصوى".

يذكر أن حجم الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا في هذا العام، يبلغ قرابة 7.5 مليار يورو، بينما تخطط الحكومة الألمانية لتخصيص 4 مليار يورو لهذا الغرض في العام المقبل. ومع ذلك، يمكن للبرلمان الألماني زيادة هذه المبالغ كما حدث أيضًا لعام 2024.