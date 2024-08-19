الأونروا: مقتل 207 من موظفينا في غزة منذ بدء الحرب

غزة - (د ب أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207 شخصًا.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، "قُتل 207 من أعضاء فريقها في غزة منذ بدء الحرب - بما في ذلك أثناء أداء واجبهم".

وأضافت "كانوا مهندسين ومدرسين وأفراد طاقم طبي. لقد كانوا عمالاً إنسانيين"، مشيرة إلى أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم، نتذكرهم جميعًا ونشيد بهم.

وشددت "الأونروا" على ضرورة محاسبة المسؤولين، مؤكدة أنها أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث تساهم بأكثر من نصف الخدمات الصحية المقدمة للناس.

وأضافت "لا تزال 85 نقطة طبية وتسعة مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 26 تعمل" ، مطالبة بـ "حماية العاملين والمرافق الصحية في جميع الأوقات".