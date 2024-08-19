الأونروا: ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بغزة إلى 207 أشخاص

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207 أشخاص، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق اليوم الـ 19 من شهر أغسطس من كل عام.

وذكرت الأونروا- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن 207 من العاملين لديها قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، منهم أثناء تأدية واجبهم، موضحة أن قتلى الوكالة بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات، مؤكدة "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعًا".

وفي الـ 9 من شهر أغسطس الجاري، كشفت وكالة "الأونروا" عن مقتل 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.