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محامون في بريطانيا يقيمون دعاوى لمطالبة بلادهم بحظر تصدير أسلحة لإسرائيل

03:14 م الإثنين 19 أغسطس 2024

بريطانيا واسرائيل

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أقام محامون دعاوى أمام المحكمة العليا في لندن بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية وطالبوا بحظر تصدير بريطانيا أسلحة إلى إسرائيل.

وذكر المحامون في الدعاوى أن الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب ويتم تركهم دون علاج في المستشفى فضلا عن عدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وشملت الدعاوى القضائية إفادات لـ 14 شاهدا، تغطي أكثر من 100 صفحة،من أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلا عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال دفاع مدني وعمال إغاثة.

ورفع المحامون الدعاوى لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة في بريطانيا قد دافعت عن قرارها بمواصلة منح التراخيص،قائلة إن هناك خطرا غير كاف لاستخدام الأسلحة البريطانية في جرائم حرب.

هذا المحتوى من

Asha
بريطانيا إسرائيل حظر تصدير أسلحة
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