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بوتين: مستعدون لمساعدة باكو ويريفان لإبرام معاهدة سلام

03:05 م الإثنين 19 أغسطس 2024

فلاديمير بوتين

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روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن لدى بلاده وأذربيجان مسارات عديدة للعمل المشترك، مؤكدا أن روسيا مستعدة لمساعدة باكو ويريفان لإبرام معاهدة سلام.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع بين بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى أذربيجان، حيث بدأت المحادثات بين الرئيسين في صيغة محدودة في "زاغولبا" بأذربيجان.

وأضاف بوتين، أن على الرغم من أن روسيا تواجه عددا من الأزمات، بما في ذلك، بالطبع، على الصعيد الأوكراني، لكن ارتباط روسيا التاريخي بجنوب القوقاز، خلال السنوات القليلة الماضية، يملي عليها ضرورة المشاركة في هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه سيتصل برئيس الوزراء الأرمني باشينيان ويخبره بنتائج المحادثات.

وأضاف موقع "روسيا اليوم"، أن زيارة الرئيس بوتين إلى أذربيجان تهدف إلى تعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي بين موسكو وباكو، فيما يتوقع أن تشهد الزيارة توقيعا على حزمة من الاتفاقات بين البلدين.

فلاديمير بوتين روسيا معاهدة سلام
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