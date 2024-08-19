الحكومة الألمانية: لا صحة لما يتم تداوله عن خفض الدعم لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

نفت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، صحة ادعاءات بأن ألمانيا تعتزم الحد من دعمها لأوكرانيا بسبب ضيق الميزانية.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر في برلين: "ألمانيا لا تزال ملتزمة تماما، وتنطبق هنا كلمة المستشار بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر طالما كان ذلك ضروريا، وأنه لا يمكن لأحد - وخاصة الرئيس الروسي - أن يأمل في أن يتراجع هذا الدعم".

وأكد بوشنر أنه لن يتغير شيء في الإصرار على دعم أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، موضحا أنه من المقرر تسليم أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" هذا العام لأوكرانيا، بالإضافة إلى عشر دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات، و16 مدفع "هاوتزر" ذاتية الدفع، و10 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد"، وطائرات مقاتلة مسيرة وعدة آلاف من الطلقات المدفعية وذخائر الدبابات.

وكان وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) كتب في رسالة إلى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) أنه لا ينبغي اتخاذ "إجراءات جديدة" إلا إذا "تم تأمين تمويل" في خطط الميزانية لهذا العام والعام المقبل، وأضاف: "يرجى التأكد من الالتزام بالحدود القصوى".

وتشير الرسالة بتاريخ 5 أغسطس - والتي اطلعت عليها أيضا وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - إلى إمكانية تقديم الدعم لأوكرانيا مستقبلا من فوائد أصول الدولة الروسية المجمدة، حسبما قررت مجموعة السبعة.

وفي المقابل أوضحت وزارة المالية أول أمس السبت أنها مستعدة لدراسة توفير المزيد من أموال الدعم على المدى القصير. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "للقيام بذلك، يجب الإبلاغ عن الاحتياجات الإضافية بصورة محددة ومفهومة للتوافق مع جميع قواعد الميزانية وحتى نتمكن من طلب موافقة البرلمان الألماني على هذا الأساس". وأشار المتحدث إلى أن وزارة المالية لم تتلق حتى الآن أي إخطار بالاحتياجات المحددة، وقال "لذلك لا يمكن إجراء مراجعة أو اتخاذ قرار".