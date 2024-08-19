أوكرانيا تعُلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقتي كورسك وبريمورسكو-أختارسك.

وقال أوليشوك، إن "مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة المعادية في مناطق ميكولايف وتشيركاسي وفينيتسا وكييف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وسومي ودونيتسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.