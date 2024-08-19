إعلان

BBC

أوكرانيا تعُلن إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية

01:49 م الإثنين 19 أغسطس 2024

مسيرة روسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقتي كورسك وبريمورسكو-أختارسك.

وقال أوليشوك، إن "مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة المعادية في مناطق ميكولايف وتشيركاسي وفينيتسا وكييف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وسومي ودونيتسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

مسيرة روسية أوكرانيا كييف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أممي: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم

إعلان

إعلان

* هيكلة الثانوية العامة.. التعليم تحسم الجدل نهائيا بشأن المواد وأيام الدراسة- صور
* بعد التجديد له للمرة الثالثة.. أهم الملفات على طاولة محافظ البنك المركزي
* جدري القرود.. هل يكون "وباء إكس" الذي يهدد العالم؟
* موسى غزة.. وضعته أمه في قِدر فنجا من صبرا وشاتيلا وعاد بعد 22 سنة شتات