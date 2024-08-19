الأمم المتحدة: عام 2023 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني

نيويورك - (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، إن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين لقوا حتفهم في العام الماضي يعد أكبر من أي وقت مضى.

وأفاد المكتب بأن هناك 280 من عمال الإغاثة الذين قتلوا في 33 دولة خلال عام 2023، وذلك بزيادة نسبتها 137% بالمقارنة مع عام 2022 الذي شهد مقتل 118 عامل إغاثة. وأضاف المكتب الاممي أن "الأسوأ من ذلك هو أن عام 2024 قد يكون أكثر دموية".

وأوضح المكتب أن هناك 172 عامل إغاثة قتلوا حتى السابع من أغسطس الجاري، وذلك نقلا عن إحصاء مؤقت صادر عن قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

وأضاف المكتب أن أكثر من نصف عدد الوفيات التي تم تسجيلها في عام 2023، سُجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأعمال العدائية التي وقعت في قطاع غزة، أو خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر.