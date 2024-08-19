سول تدعو لتعزيز الاستعدادات ضد "استفزازات" كوريا الشمالية

سول - (د ب أ)

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، إلى تعزيز الجاهزية ضد استفزازات "المنطقة الرمادية" التي تقوم بها كوريا الشمالية والحرب الهجينة، مع بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما السنوية المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن يون قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام ستركز على دمج قدرات الحليفين في ظل سيناريوهات أزمات متنوعة لردع التهديدات العسكرية المتصاعدة لكوريا الشمالية والحرب النفسية والهجمات الإلكترونية.

وقال يون: "يجب أن نعزز استعدادنا للاستجابة لاستفزازات المنطقة الرمادية لكوريا الشمالية، مثل نشر المعلومات الكاذبة والأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية"، مضيفا أن "القوى المناهضة للدولة المهددة للديمقراطية الحرة تعمل سراً في أماكن مختلفة."

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن الشمال "قد يسعى إلى خلق عدم استقرار اجتماعي من خلال العنف والدعاية والتحريض في المراحل الأولى من الصراع".

وقال: "يجب أن نسعى بنشاط من أجل إيجاد طرق لمنع الانقسام وزيادة عزم المواطنين على المقاومة... للحفاظ على الأمن الوطني ورفع استعدادنا للحرب، وعلينا أن نحمي بقوة وسائل النقل والاتصالات والمياه والبنية التحتية الاجتماعية والمرافق الوطنية الحيوية."

جدير بالذكر أن تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" ستستمر حتى 29 من أغسطس الجاري، وهي تتضمن مناورات حربية وتدريبات ميدانية محاكاة بالكمبيوتر، وستجري حكومة سول تدريبات دفاع مدني من الاثنين إلى الخميس.