الكويت تعود لتخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء عن 4 مناطق

وكالات

اضطرت الكويت أمس إلى إعادة خطط تخفيف الأحمال. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بالكويت عن انقطاع الكهرباء، في أجزاء جديدة من بعض المناطق السكنية "حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الانقطاعات تشمل 4 مناطق، هي: صباح السالم والصباحية والمنقف وعلي صباح السالم (أم الهيمان)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضحت الوزارة أن سبب الانقطاعات يعود إلى "ما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه".

وبحسب بلومبرغ الشرق، فقد جاءت الانقطاعات عقب "التوقف الكلي" لوحدات معالجة الغاز من قبل "شركة البترول الوطنية".