الرئيس الإسرائيلي: حماس وراء فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

حمل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية حماس المسؤولية الكاملة لفشل التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن هرتسوج قوله: "يجب على الجميع أن يدركوا أن الأمر يبدأ برفض حماس المضي قدما".

وأضاف "نحن لا نزال متفائلين للغاية بأننا سنتمكن من المضي قدما في المفاوضات التي يجريها الوسطاء"، موجها الشكر للولايات المتحدة ومصر وقطر على جهودها.

وتابع هرتسوج : "لا يوجد هدف إنساني أعظم، ولا توجد قضية إنسانية اسمى من إعادة أسرانا إلى ديارهم، حيث كان يجب أن يعودوا منذ فترة طويل".

ووجه هرتسوج أيضا الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على "إظهار واستعراض القوة في هذه المنطقة" في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال هرتسوج، خلال لقائه بلينكن: "لقد حشدتم تحالفا قويا ومثيرا للإعجاب من الجيوش والقوات البحرية والقوى التي تتواجد هنا لحماية مصالح تحالف الدول التي تريد المضي قدما نحو السلام ومستقبل أفضل في الشرق الأوسط، في مواجهة إمبراطورية الشر التي تنشأ وتنتشر من طهران".