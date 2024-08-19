رئيس الوزراء الصيني يزور روسيا وبيلاروس

بكين - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج سيزور روسيا وبيلاروس، في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس، وسيحضر الاجتماع الدوري الـ 29 بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية خلال زيارته.

ومن المقرر أن يشارك لي في رئاسة الاجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويُذكر أن العلاقات الصينية الروسية قد تجاوزت "الاضطرابات الخارجية" وحافظت على نمو سليم ومستقر.

ومن المقرر أن يجرى لي، في بيلاروس، محادثات بشأن العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو.