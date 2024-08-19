دولة أسيوية تسجل أول إصابة بجدري القرود

الفلبين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القرود في البلاد - وهي الأولى منذ ديسمبر 2023 .

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" التلفزيونية المحلية أن المريض فلبيني يبلغ من العمر 33 عامًا "ليس لديه تاريخ سفر خارج الفلبين، ولكن كان على اتصال وثيق بشخص مسافر قبل 3 أسابيع من ظهور الأعراض".

وبدأت أعراض المريض منذ أكثر من أسبوع بالحمى ثم أصيب بطفح جلدي واضح في أماكن متفرقة من جسده، وتم اكتشاف آخر حالة لمرض الجدري بالفلبين في ديسمبر 2023، وتعافت جميعها.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض الجدري في إفريقيا يمثل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة محل اهتمام دولي.

وبسبب قلقها من زيادة الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة، عقدت منظمة الصحة العالمية على عجل اجتماعا للخبراء لدراسة تفشي المرض.

وتعد حالة الطوارئ الصحية محل الاهتمام الدولي أعلى مستوى إنذار بموجب اللوائح الصحية الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا لـ 196 دولة.

وجدري القردة مرض معد ينجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.

وعرف هذا المرض بجدري القردة لأنه ناتج من فيروس قريب من الجدري اكتشف عام 1958 لدى قردة كانت تستخدم في الأبحاث، ولاحقا أطلقت عليه السلطات الصحية تسمية "إمبوكس".