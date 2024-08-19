بلينكن: المحادثات الجارية "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة والإفراج عن الأسرى في الحرب بين إسرائيل وحماس، إن المفاوضات الجارية "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف بلينكن، خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، أن "هذه لحظة حاسمة - ربما تكون أفضل فرصة، وربما الأخيرة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع الجميع على مسار أفضل لتحقيق سلام وأمن دائمين"، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي إنه كان يعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد إقليمي وسط مخاوف من شن هجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو.