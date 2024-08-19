إصابة 4 فلسطينيين واعتقال خامس خلال عملية إسرائيلية في نابلس

رام الله - (د ب أ)

أصيب أربعة شبان فلسطينيين واعتقل، خامس اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي "مستعربون" البلدة القديمة من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة".

وأضافت أن "مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى بحسب الهلال الأحمر إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي كما اعتقل شاب أخر".