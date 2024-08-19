يورونيوز: تزايد حرائق الغابات في جنوب أوروبا

إسبانيا - (أ ش أ)

شهدت دول جنوب أوروبا ، تزايدا في معدل حرائق الغابات لاسيما في أسبانيا حيث تأثرت عدة مناطق بها بانهيارات أرضية جراء الحرائق بالقرب من الحدود مع البرتغال.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه في بلدة "ترابازوس" شمال غرب إسبانيا، أدى حريق غابات بالقرب من الحدود إلى عمليات إخلاء وإغلاق طريق وطني.

وفي سياق متصل، أعلنت الحماية المدنية في جزيرة "ماديرا" البرتغالية أن الحرائق المشتعلة منذ 3 أيام متتالية تتواصل في الجزيرة، كما تأثرت عدة مناطق في قرية "سيرا دي أغوا" الواقعة بين المنحدرات الشديدة في جزيرة ماديرا بالبرتغال بالانهيارات الأرضية.

وأضافت الشبكة أن مدينة لشبونة أرسلت قوة خاصة مكونة من 80 عنصرا من رجال الإطفاء وتم إجلاء المئات كإجراء احترازي مشيرة إلى تحذيرات عمدة القرية، من إمكانية أن يكون الحريق متعمدا بسبب الظروف والوقت من اليوم.