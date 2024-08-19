بدأت بإبلاغ إسرائيل.. السلطة الفلسطينية تكشف التحضيرات لزيارة عباس المرتقبة لغزة

وكالات

قالت السلطة الفلسطينية، الأحد، إنها بدأت التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى غزة، موضحة أنه تم إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بزيارة "أبو مازن" إلى القطاع.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".

وأكدت أنه "تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".