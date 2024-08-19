اليونيفيل: الأحداث الأخيرة تدعو للقلق واحتمالات التصعيد واردة خلال الفترة المقبلة

وكالات

قال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الأحد، إن قوات حفظ السلام تم استهدافها وتضررت وعلى كل الأطراف تجنب ذلك.

وأكد تيننتي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأحداث الأخيرة تدعو للقلق واحتمالات التصعيد واردة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اليونيفيل تحاول التواصل مع كل الأطراف لخفض التصعيد وتجنب اندلاع حرب إقليمية.

وشدد تيننتي على أن المسار الوحيد لنزع فتيل الأزمة هو المفاوضات والدبلوماسية وليس التصعيد العسكري.

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان قصفا متبادلا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان الجماعة اللبنانية مساندة فصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر على غزة.