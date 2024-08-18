شرطة الاحتلال: انفجار الشاحنة في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" االعبرية، اليوم الأحد، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقول إن انفجار الشاحنة في تل أبيب الذي أدى لمقتل شخص كان نتيجة عبوة ناسفة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن الشرطة، أن القتيل في انفجار السيارة بتل أبيب كان يحمل عبوة ناسفة على جسده والتحقيقات جارية لتحديد هويته وأسباب الحادث.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تفجير شاحنة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متوسطة في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الشرطة والشاباك الإسرائيليين يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب واحتمال أن يكون عملية تخريبية.

وأوضحت أنه من غير المستبعد أن يكون الحدث محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية، مؤكدة أن جميع اتجاهات التحقيق واردة في القضية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن شابا كان يسير وبحوزته عبوة ناسفة، وانفجرت في وسط تل أبيب.