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BBC

تحول لأشلاء.. قتيل ومصابين بانفجار شاحنة في تل أبيب

10:01 م الأحد 18 أغسطس 2024

قتيل ومصابين بانفجار شاحنة في تل أبيب

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن تفجير شاحنة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متوسطة في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الشرطة والشاباك الإسرائيليين يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب واحتمال أن يكون عملية تخريبية.

وأوضحت أنه من غير المستبعد أن يكون الحدث محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية، مؤكدة أن جميع اتجاهات التحقيق واردة في القضية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن شابا كان يسير وبحوزته عبوة ناسفة، وانفجرت في وسط تل أبيب.

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