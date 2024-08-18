"ندور بحلقة مفرغة".. حماس تطالب بآلية لتنفيذ ما وافقت عليه في يوليو

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، اليوم الأحد، إنها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر ومع كل مقترحات التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

ولفتت حماس، إلى أن الحركة أبدت موافقتها على مقترح الوسطاء في مايو ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وبقرار مجلس الأمن الدولي ووافقت على مقترح الوسطاء في يوليو الماضي.

وطالبت حماس، الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت حماس، أنها بعد أن استمعت للوسطاء عما جرى بالمباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لها مرة أخرى أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، مشددة على أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من غزة.

وأكدت حماس، أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو خاصة إصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، مشيرة إلى أنه وضع شروطا جديدة في المقترح الجديد بشأن تبادل الأسرى وتراجع عن بنود أخرى مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

وشددت حماس، على أن نتنياهو يضع شروطا ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب.

وحمّلت حركة المقاومة الفلسطينية، نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق وكامل المسؤولية عن حياة أسراه جراء مواصلة عدوانه، مؤكدة التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن.