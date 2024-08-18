إعلان

BBC

إعلام عبري: مسيّرة مجهولة قامت بتصوير منزل نتنياهو في قيسارية

09:42 م الأحد 18 أغسطس 2024

مسيّرة مجهولة قامت بتصوير منزل نتنياهو في قيسارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة ترجح تبعيتها لحزب الله اللبناني حلقت بالقرب من منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم، العبرية، إلى أنه على الرغم من عدم وجود تأكيد بصري على الحادث الذي وقع، أمس الأول الجمعة، فإن المسؤولين العسكريين وسلاح الجو الإسرائيلي لم لم يستبعدوا احتمال إطالق مسيرة صغيرة الحجم من لبنان.

وأكدت الصحيفة العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال لم يكن في المنزل آنذاك.

وبحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها، فإن البحرية الإسرائيلية أفادت برصد مسيرة محتملة قبالة ساحل البحر المتوسط، قرب قيسارية، ما أثار مخاوف من محاولة مراقبة من حزب الله لاستهداف منزل نتنياهو قرب الشاطئ.

وأوضحت "إسرائيل اليوم"، أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية، أبلغت عن مسيرة مشبوهة تحلق في المنطقة.

وفي بادئ الأمر، اشتبه المسؤولون الإسرائيليون في أنها تابعة لحزب الله، وتقوم بعملية استطلاع لتصوير لقطات لمقر إقامة نتنياهو قرب الشاطئ ومن ثم بثها في وقت لاحق.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة حزب الله منزل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ندور بحلقة مفرغة".. حماس تطالب بآلية لتنفيذ ما وافقت عليه في يوليو

إعلان

إعلان

* موسى غزة.. وضعته أمه في قِدر فنجا من صبرا وشاتيلا وعاد بعد 22 سنة شتات
* برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
* رابط معرفة الكلية المرشح لها في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات
* نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.. موعد مرحلة تقليل الاغتراب