مسؤول أمريكي: مفاوضات الأسرى وصلت إلى نقطة تحول

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الأسرى من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول.

وأكد المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن طاقم المفاوضات يحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق.

وبحسب المصدر ذاته فإن طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إنه لا توجد انفراجة في المفاوضات، مشيرة إلى أن القضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تجري مفاوضات وليس تنازلات، زاعما أن حركة حماس متمسكة برفضها.

وأكد نتنياهو أنه يتمسك بشكل قوي بالشروط التي وضعها في المفاوضات، مشيرا إلى أنها "حيوية لأمن إسرائيل".

وأوضح نتنياهو، أن الضغط في المفاوضات يجب أن يوجه نحو حماس ورئيسها يحيى السنوار وليس نحو الحكومة الإسرائيلية، مشددا على أنه يدير المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وشدد نتنياهو على أن الضغط العسكري والدبلوماسي هو السبيل لإنقاذ الأسرى الإسرائيليين في غزة.