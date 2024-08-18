البث الإسرائيلية: نتنياهو يبدى تشاؤمه من إمكانية إتمام الصفقة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تشاؤمه من إمكانية إتمام الصفقة في نقاشات مغلقة مع وزراء حكومته وقال إن احتمالات النجاح ليست كبيرة.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض حذر نتنياهو من أن انفجار المفاوضات سيجعل من الصعب العودة لمفاوضات أخرى، مشيرة إلى أن نتنياهو رد بأن القرار له لا لهم.

وأوضحت القناة العبرية، أن الوفد المفاوض أطلع نتنياهو على التقدم المحرز وحذره من الفشل إذا أصر على الوجود العسكري بمحوري فيلادلفيا ونتساريم.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، قوله إن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الأسرى من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول.

وأكد المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن طاقم المفاوضات يحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق.

وبحسب المصدر ذاته فإن طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم.