طاقم المفاوضات يحث نتنياهو على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن طاقم المفاوضات يحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق.

وبحسب المصدر ذاته فإن طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى تل أبيب، حيث سيلتقي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف جالانت غدا الاثنين.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية، إن الوزير بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء في إطار زيارة للشرق الأوسط.