بعد تعليقه صادرات الفحم لإسرائيل.. الرئيس الكولومبي: يصنعون به القنابل لقتل أطفال فلسطين

وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأحد، بشأن قرار منع تصدير الفحم إلى إسرائيل، إن "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وفي يونيو الماضي، أصدر بيترو، قرارا بتعليق صادرات بلاده من الفحم إلى إسرائيل لحين توقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المجازر بغزة، جاء ذلك في تغريدة شاركها على حسابه بمنصة "إكس".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، حينذاك، إن وثيقة داخلية اطلعت عليها تشير إلى أن وزارة التجارة الكولومبية تدعو إلى فرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل.

ووفقا لوكالة الأنباء، فإن الوزارة الكولومبية تؤكد أن القيود الجديدة على صادراتها من الفحم تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، حيث ستبقى سارية لحين إنهاء العدوان على القطاع.

وتعتبر كولومبيا المورد الأكبر للفحم إلى إسرائيل، إذ بلغت حجم صادراتها من الفحم إلى تل أبيب العام الماضي نحو 450 مليون دولار.

وانقطعت العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل، عقب إعلان الرئيس جوستافو بيترو مطلع مايو الماضي، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب تنديدا بالحرب على غزة، واصفا إياها بـ "الإبادة الجماعية".

وقررت كولومبيا نهاية فبراير الماضي، تعليق وارداتها من الأسلحة الإسرائيلية، مطالبة قادة العالم بمقاطعة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إلى جانب ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي بداية نوفمبر الماضي، سحب سفير بلاده لدى تل أبيب.

وبالإضافة إلى كولومبيا، أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية اتخاذ إجراءات احتجاجية مناهضة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تنديدا بالانتهاكات في قطاع غزة.