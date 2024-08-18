إعلام عبري: لا توجد انفراجة في المفاوضات

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إنه لا توجد انفراجة في المفاوضات، مشيرة إلى أن القضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تجري مفاوضات وليس تنازلات، زاعما أن حركة حماس متمسكة برفضها.

وأكد نتنياهو أنه يتمسك بشكل قوي بالشروط التي وضعها في المفاوضات، مشيرا إلى أنها "حيوية لأمن إسرائيل".

وأوضح نتنياهو، أن الضغط في المفاوضات يجب أن يوجه نحو حماس ورئيسها يحيى السنوار وليس نحو الحكومة الإسرائيلية، مشددا على أنه يدير المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وشدد نتنياهو على أن الضغط العسكري والدبلوماسي هو السبيل لإنقاذ الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، أمس السبت، إن المقترح الأمريكي حدد عدد وأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى من الصفقة بين حماس وإسرائيل.

وأشارت المصادر، إلى أنه بحسب المقترح الأمريكي سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولا والأسرى الأحياء، موضحين أن المقترح يتضمن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأكدت المصادر، أن المقترح الأمريكي لبّى معظم مطالب إسرائيل دون حل الخلاف بشأن محوري فيلادلفيا ونيتساريم.

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن قائمة الأسرى الفلسطينيين تشمل أسماء 47 أسيرا أطلق سراحهم بصفقة جلعاد شاليط عام 2011 وأعيد سجنهم أخيرا.