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روسيا تعلن تقدم قواتها في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا

06:27 م الأحد 18 أغسطس 2024

روسيا تعلن تقدم قواتها في منطقة دونيتسك شرقي أوكرا

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا اليوم الأحد أن قواتها تتقدم في منطقة دونيتسك الأوكرانية شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنودها سيطروا على قرية سيفريدونيفكا في منطقة بوكروفسك، التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الماضية.

كما أفاد مشروع الخرائط الأوكراني "ديب ستايت" بتقدمات روسية، بما في ذلك في بلدة ميكولايفكا في منطقة كراماتورسك.

في المقابل، قالت كييف إنها صدت هجمات بالقرب من بوكروفسك وتوريتسك.

كما استمر القتال في منطقة كورسك الروسية جنوبي البلاد، حيث شنت أوكرانيا توغلا مفاجئا عبر الحدود في 6 أغسطس.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إنها نفذت عددا من العمليات ضد القوات الأوكرانية في المنطقة، بينما قال مدونون عسكريون روس إن أوكرانيا تعزز من مواقعها وتجلب المزيد من المعدات إلى الحدود.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أن التقدم في كورسك مستمر وأن الهجوم البري يمضي وفقا لما تم التخطيط له.

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