بعد الحديث عن اختفائه.. مؤسسة ليبية: موظف المصرف المركزي موقوف وليس مختطفًا

طرابلس - (د ب أ)

أكد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيا، اليوم الأحد، أن مسُؤول إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي "ليس مختطفا" وأنما "موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه".

وقال القسم، في إيجاز صحفي بعد تواصله مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي، إن موظف المركزي تمكن من الاتصال بأسرته، وأوضح أنه بحالة صحية جيدة ولم يتعرض لأي أذى، لافتا إلى تحرير محضر بالواقعة المُتهم فيها، وإحالته إلى النيابة العامة المختصة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قرر إيقاف كافة أعمال المصرف وإدارته ردا على قيام مجموعة مجهولة صباح اليوم باختطاف مدير ادارة تقنية المعلومات بالمصرف مصعب مسلم من أمام منزله لأسباب لم تكشف بعد.

وأكد المصرف أنه لن يستأنف أعماله إلى أن يتم الإفراج عن موظفه ويعود لعمله ويتم إيقاف مثل هذه الممارسات.