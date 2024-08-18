روسيا تنفي صحة تقرير حول مفاوضات سرية مع أوكرانيا لوقف جزئي لإطلاق النار

موسكو - (د ب أ)

نفت موسكو، اليوم الأحد، صحة تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول مفاوضات سرية روسية - أوكرانية مقررة للتوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "لم تكن ولا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا ونظام كييف بشأن أمن البنية التحتية المدنية الحيوية"، في ردها على تقرير يفيد بأن الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك أحبط خططا لمثل هذه المحادثات السرية.

وقالت زاخاروفا "لم يتم إحباط أي أحد شيء، لأنه لم يكن هناك ما يمكن إحباطه".

وكان تقرير لصحيفة واشنطن بوست قد ذكر أن المحادثات كانت مقررة في قطر، بهدف وقف الهجمات، على الأقل ضد البنية التحتية للطاقة.

كانت القوات الأوكرانية قد شنت هجوما مباغتا في وقت سابق من الشهر الجاري داخل مقاطعة كورسك الروسية وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستيلاء على عشرات القرى.