تركيا: تحييد 4 إرهابيين تسللوا من العراق عبر طائرات شراعية

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا تحييد 4 "إرهابيين "بعد تسللهم من العراق عبر طائرات شراعية (باراموتور).

وأكد الوزير عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد، أن مسيرة "أقنجي" تابعة لقيادة القوات البرية رصدت انتهاك جسمين طائرين قادمين من العراق للحدود عند منطقة جبل "دوجون" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشدد على أنهم تمكنوا من تحييد 4 "إرهابيين" بعد اندلاع اشتباكات معهم، وضبط الطائرتين الشراعيتين اللتين تسللوا عبرهما للحدود.

كما أكد الوزير ضبط أسلحة ومواد أخرى بحوزة الإرهابيين.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.