إخماد حريق ضخم أتى على مصنع للبلاستيك جنوب تونس

تونس - (د ب أ)

أعلنت الحماية المدنية في تونس، اليوم الأحد، السيطرة على حريق ضخم أتى على مصنع للبلاستيك في المدينة الاقتصادية بصفاقس.

واندلع الحريق في المصنع الواقع بمنطقة ساقية الزيت منذ أمس السبت وخلف سحبا هائلة من الأدخنة في السماء يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية إن عمليات إخماد النيران التي شاركت فيها 19 شاحنة اطفاء، استمرت حتى صباح اليوم ومكنت من تفادي تسربها إلى بعض المؤسسات الصناعية المجاورة.

ووفق المتحدث، أتت النيران على الجناح الإداري ووحدة الإنتاج على مساحة تقدر بـ 13 ألف متر مربع.

ولم تعلن السلطات عن إصابات أو وفيات في الحريق.