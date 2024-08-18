استشهاد 20 فلسطينيًا على الأقل في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 20 فسلطينيًا بينهم نساء وأطفال في هجمات عسكرية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأضافت المصادر الطبية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن امرأة فلسطينية وأبنائها الستة استشهدوا في استهداف جوي إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر أنه تم نقل جثامين الشهداء أشلاء ممزقة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتقى حوالي أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل سكني، بحسب المصادر الطبية.

واستشهد أربعة فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وفق ما أكدته مصادر طبية في مستشفى ناصر بالمدينة.

وفي مدينة غزة ، ارتقت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة وسط المدينة.

فيما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد أربعة فلسطينيين في استهدافين إسرائيليين لشقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.