العراق يعلن استتباب أمن جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد

العراق - (أ ش أ)

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن الحكومة تعمل على حماية البعثات الدبلوماسية وهي مهمة أساسية وفقا لاتفاقية فيينا في إدارة الأمن والاستقرار في بغداد وفي كل العراق، مشدد على استتباب الأمن في جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالعراق.

وقال علاوي - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن الرسالة التي سلمتها وزارة الخارجية العراقية للقائم بالأعمال البريطاني؛ احتجاجا على تصريحات السفير؛ جاءت كإجراء بروتوكولي ومن مهام الوزارة في التعامل مع السفراء الذين يمثلون الدول الصديقة في بغداد".

وأضاف أن هناك علاقات عميقة وتاريخية طويلة الأمد بين الشعبين العراقي والبريطاني، مشيرا إلى أن تصريحات السفير البريطاني عن الوضع الأمني في العراق تتنافى مع الحقيقة على أرض الواقع، حيث إن العراق يشهد حركة اقتصادية واجتماعية وسياحية كبيرة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تريد وجود علاقات عراقية بريطانية عميقة تقوم على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بغداد على خلفية تصريحات السفير بشأن أمن العراق، حيث سلمت الوزارة القائم بالأعمال مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة ستيفن هيتشن والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي؛ بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق والتي اعتبرته الخارجية تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير.