الخطوط الجوية الأمريكية تُلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى أبريل 2025

(وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز"، اليوم الأحد، إلغاء جميع رحلاتها رسميًا من وإلى إسرائيل حتى أبريل عام 2025، وذلك حسبما أفادت "هيئة البث الإسرائيلية".

ويأتي ذلك في وقت علقت فيه عدد من خطوط الطيران العالمية، رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان وإيران، وسط من مخاوف من تصاعد التوترات في تلك المناطق.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري بإيران.

وجاء اغتيال هنية بعد ساعات قليلة من القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت.