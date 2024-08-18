أوكرانيا: الجيش الروسي يهاجم إقليم زابوروجيا 371 مرة خلال يوم

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم الأحد، أن الجيش الروسي هاجم 10 بلدات تابعة للإقليم 371 مرة، في أخر 24 ساعة.

وقال فيدوروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن 255 طائرة بدون طيار هاجمت من مختلف التعديلات بلدات ماليشيفكا وبريمورسكي وهوليايبولي ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني. كما نفذت القوات الروسية خمس غارات جوية على بلدات كاميانسكي ونوفواندريفكا وروبوتين وليفادني".

وأضاف أن الروس قصفوا بلدة روبوتين أربع مرات بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأطلقوا 107 قذائف مدفعية على بلدات بريمورسكي وهوليابولي ونوفواندريفكا وبريوبرازينكا وروبوتينا ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني.

ووفقًا لفدوروف، كانت هناك ستة تقارير عن أضرار أو تدمير لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية، دون وقوع إصابات.